VIDEO Moto3, brutto incidente nelle prove libere al Mugello. Sasaki centrato da Masià

Attimi di paura stamattina al Mugello durante le prove libere del Gran Premio d'Italia 2022, valido come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Ayumu Sasaki, pilota giapponese del Team Sterilgarda Husqvarna Max, è stato infatti centrato in pieno da un incolpevole Jaume Masià dopo essere caduto per un high-side al Correntaio. Sasaki non ha comunque perso conoscenza, nonostante il violento impatto, rimediando però degli infortuni molto seri. Il secondo classificato dell'ultimo GP di Francia ha infatti accusato una commozione cerebrale e la frattura delle clavicole destra e sinistra. Di seguito il VIDEO del brutto incidente tra Ayumu Sasaki e Jaume Masià ...

