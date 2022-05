Vicenza: Gigante vince il derby con Arnaboldi, Pellegrino quello con Mager (Di venerdì 27 maggio 2022) Nel Challenger in terra veneta le due sfide tricolore promuovono il 20enne romano ed il 25enne di Bisceglie che si affronteranno in semifinale. Arnaldi cede al tie-break del terzo set al brasiliano Dutra Silva che se la vedrà con l'argentino Collarini Leggi su federtennis (Di venerdì 27 maggio 2022) Nel Challenger in terra veneta le due sfide tricolore promuovono il 20enne romano ed il 25enne di Bisceglie che si affronteranno in semifinale. Arnaldi cede al tie-break del terzo set al brasiliano Dutra Silva che se la vedrà con l'argentino Collarini

