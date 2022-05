(Di venerdì 27 maggio 2022) Le voci dei dipendenti della Velvet Media di Castelfranco Veneto: "Portare il cane al lavoro contribuisce a diffondere in clima disteso e informale"

Advertising

repubblica : Gran Canaria, viaggio nell'isola dove e' partito il vaiolo delle scimmie: 'C'e' stata la festa degli 80mila ma non… - eziomauro : Vaiolo delle scimmie, viaggio nell'isola in Spagna da dove è partito il virus - la Repubblica - rod_gian : RT @GabrieleCarrer: Lo strano viaggio nell’Egeo e tra le sanzioni europee e statunitensi di una nave battente prima bandiera russa poi iran… - mzuppy : RT @GabrieleCarrer: Lo strano viaggio nell’Egeo e tra le sanzioni europee e statunitensi di una nave battente prima bandiera russa poi iran… - Rog_2 : RT @GabrieleCarrer: Lo strano viaggio nell’Egeo e tra le sanzioni europee e statunitensi di una nave battente prima bandiera russa poi iran… -

la Repubblica

... trasformando una società sull'orlo della bancarotta'azienda più ammirata e più capitalizzata ... Unalla scoperta delle ragioni di un successo, tenendo conto anche di tematiche riguardanti ...CASTELFRANCO VENETO - C'è un'azienda in cui il titolare gira tra un ufficio e l'altro con lo skateboard, dove i dipendenti possono portarsi il cane e dove al posto della pausa sigaretta c'è il momento ... Viaggio nell'azienda che ha abolito orari e ferie: "Non compro il tempo, ma la creatività dei miei lavoratori" Quasi il 90% degli italiani sceglierà di restare in Italia: mare, montagna, parchi, città d'arte e bellezze naturali le destinazioni prescelte ...Molte cantine storiche delle colline toscane sono raggiungibili da Firenze, magari approfittando delle esperienze turistiche proposte dal Gucci Garden.