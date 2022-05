Vi eravate scordati dei No Euro? Ci sono ancora e votano Paragone (al 4,5%) (Di venerdì 27 maggio 2022) Chiacchierata col leader di Italexit: “Vengono da me i delusi da Lega e 5 Stelle. Di Battista ha scelto un’altra strada, a Conte non do mezzo centesimo. Giarrusso non lo sento né voglio sentirlo”. Contro l'Ue, contro banche e multinazionali che "si mangiano il Paese" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 maggio 2022) Chiacchierata col leader di Italexit: “Vengono da me i delusi da Lega e 5 Stelle. Di Battista ha scelto un’altra strada, a Conte non do mezzo centesimo. Giarrusso non lo sento né voglio sentirlo”. Contro l'Ue, contro banche e multinazionali che "si mangiano il Paese"

Advertising

Tonyfab173 : RT @sThebest11: @LegaSalvini Anche fosse vero,siete talmente #SomariIgnoranti che vi siete scordati che quando è stato fatto eravate anche… - sThebest11 : @LegaSalvini Anche fosse vero,siete talmente #SomariIgnoranti che vi siete scordati che quando è stato fatto eravat… - APatrignan : @ErMejoSindaco V'eravate scordati che in Europa so' Civili e non approfittatori traffichini come nojantri italiani ? ??... ?? -