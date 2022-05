(Di venerdì 27 maggio 2022)28, su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di. In un comunicato Mediaset sono stati annunciati gli. Potrebbe interessarti: La replica diIdada Uomini e Donne Il 28, su Canale 5, dalle 16:30 andrà in onda l’ultima puntata della stagione di. Nel salotto di Silvia Toffanin, arriverà per la prima volta Ida: la dama di Uomini e Donne si racconterà senza filtri e inevitabilmente parlerà dell’amore tormentato con Riccardo Guarnieri. qui per ricordarvi che questo succedeva meno di 24 ore fa #uominiedonne pic.twitter.com/38DIL5Ybd5 — Opinionista (@OpinionistaPP) May 26, 2022 Potrebbe interessarti: La replica di Uomini e Donne...

Advertising

tuttopuntotv : Verissimo anticipazioni: Ida Platano tra gli ospiti di sabato 28 maggio #verissimo #UominieDonne #IdaPlatano - 361_magazine : Le anticipazioni di Verissimo - CorriereCitta : #Verissimo, anticipazioni ultima puntata 28 maggio 2022: chi sono gli ospiti - zazoomblog : Verissimo anticipazioni e ospiti della puntata in onda sabato 21 maggio alle 16.3 - #Verissimo #anticipazioni… - howimetila : ???? anticipazioni puntata verissimo di oggi???? -

Il 28 maggio andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata diper questa stagione televisiva, poi a giugno verrà mandato in onda ogni sabato un 'meglio di' con le migliori interviste di questa edizione. Nell'ultimo appuntamento, tra gli ospiti di ...... che ammette gli errori: 'E' vero, ho fatto tante gaffe' In base allesulla puntata ...de L'Isola aveva già messo i puntini sulle i in una recente intervista rilasciata ada ...Scopriamo le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore ... vediamo come è andata veramente in guerra. Il vero colpo di scena nel finale è un altro: proprio quando Pietro e Teresa ...Ve l’avevamo detto che gli sceneggiatori avevano trovato un espediente geniale per non dover cambiare il titolo alla serie tv o per doversi inventare qualcosa di poco credibile. Sin dal primo giorno, ...