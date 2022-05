“Vantaggi e possibilità per la scuola del futuro” con Med Store

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ladelè sempre più digitale e gli istituti scolastici si stanno rivolgendo a professionisti esterni qualificati che possano realizzare e gestire le infrastrutture IT necessarie. Mede Apple, in questo senso, sono gli interlocutori ideali, grazie ai 40 anni di esperienza dell’azienda italiana, leader nell’innovazione digitale e più specificatamente in grado, L'articolo .