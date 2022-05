Vaiolo delle scimmie | virus isolato al Sacco di Milano

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – Ildelè statoaldinel laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnosticaBioemergenze. “Rappresenta un importante risultato per la ricerca scientifica – spiega la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti- in quanto sarà possibile saggiare l’attività di farmaci antivirali e testare la risposta anticorpale dei pazienti che hanno contratto l’infezione e della quota di popolazione vaccinata contro ildel. Una ulteriore testimonianza del valore della ricerca scientifica dei laboratori lombardi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Gli oltre 200 casi di vaiolo delle scimmie diagnosticati nelle ultime settimane, in nazioni in cui il virus non circola abitualmente, potrebbero essere solo la minima parte di quelli presenti nei vari Paesi. L'allerta ... Il vaiolo delle scimmie 'arriva' anche a Milano. È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'ospedale Sacco il 'monkeypoxvirus' responsabile ... Il Covid della prima ondata aveva un Rt pari a 3-4, Omicron superiore a 10, il vaiolo delle scimmie inferiore a 1: i cluster tendono ad auto-limitarsi.