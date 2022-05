Vaiolo delle scimmie | ' per i positivi quarantene e antivirali | vaccini ai contatti a rischio Sos animali'

(Di venerdì 27 maggio 2022) I casi totali diin Italia salgono a sette, ma sono decine in tutta l'Unione europea (senza alcun decesso). Per questo, dal Ministero della Salute arriva una circolare con ...

Agenzia_Ansa : Anche sul vaiolo delle scimmie sono nate online false teorie. C'è chi ha propugnato la tesi secondo la quale sia in… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, Costa: 'Disponibilità di oltre 5 milioni di dosi di vaccino, pronti a procedere qualora ve ne… - TytoAlb82433730 : RT @DiegoFusaro: Vaiolo delle scimmie. Non vi sarebbe da stupirsi se qualcuno prospettasse già ora 18 dosi necessarie nei prossimi mesi per… - LB19712 : RT @AxlGuidato: Scarico di dati Pfizer sugli effetti collaterali del vaccino Covid: Il vaiolo delle scimmie è il rebranding dell'herpes zos… -

I casi totali discimmie in Italia salgono a sette, ma sono decine in tutta l'Unione europea (senza alcun decesso). Per questo, dal Ministero della Salute arriva una circolare con indicazioni a cittadini ...commenta Primo caso discimmie in Liguria. Una ragazza di 22 anni, residente nel Levante ligure, rientrata lunedì dalle Canarie, è ricoverata presso la Clinica di Malattie Infettive del policlinico San Martino ...Abbiamo chiesto ai Paesi di essere più vigili e loro rilevano più casi. Secondo Sylvie Briand, direttrice dell’Emergency Preparedness dell’Oms, “il numero dei casi potrebbe aumentare nei prossimi gior ...Secondo l'Oms, il ceppo dell'Africa occidentale dell'agente eziologico del vaiolo delle scimmie arriva proprio dalla Nigeria. Igor Kirillov, capo dei reparti di radioterapia, protezione chimica e ...