Vaiolo delle scimmie, in Italia ci sono già 5 milioni di dosi di vaccino: "Pronti se servirà" (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma – "L'Istituto superiore di sanità ha dichiarato che abbiamo già la disponibilità di oltre 5 milioni di dosi" di vaccino antiVaiolo, "quindi siamo preparati eventualmente nel procedere qualora ve ne fosse la necessità". Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di Rainews24, commentando l'acquisto da parte della Gran Bretagna di 20 milioni di dosi di vaccino. Costa ha ribadito "con chiarezza" che "non siamo di fronte a un'emergenza". Il Vaiolo delle scimmie non è paragonabile al Covid, non colpisce tutta la popolazione perché – ha affermato – chi è stato vaccinato contro il Vaiolo, circa il 40% della popolazione, ha già una protezione indicativamente dell'85%. Quindi è ...

