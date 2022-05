Vaiolo delle scimmie | allarme Ecdc | ' Roditori domestici a rischio | uccidere i criceti di chi è contagiato'

Advertising

Agenzia_Ansa : Anche sul vaiolo delle scimmie sono nate online false teorie. C'è chi ha propugnato la tesi secondo la quale sia in… - NicolaPorro : ?? “Sì a una #quarantena di 21 giorni...'. C'è chi insiste nel volerci richiudere ?? - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - trajanshaka : RT @Giovaguerrato: Chi si mette in quarantena per il vaiolo delle scimmie, lo fa perché lo ha preso nel culo. Stop - fabiocrivel : RT @AxlGuidato: Scarico di dati Pfizer sugli effetti collaterali del vaccino Covid: Il vaiolo delle scimmie è il rebranding dell'herpes zos… -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato . In tutto il mondo, sono oltre 200 i casi confermati discimmie , al di fuori dei Paesi in cui la malattia è endemica, di cui la maggior parte in Europa. Secondo quanto si apprende da fonti europee, l'Ue, attraverso l'Autorità europea per la ...Cresce la paura per ilscimmie : il Centro europeo per il controllomalattie (Ecdc) ha esortato le persone infette, assieme agli stretti stretti contatti che sono strettamente monitorati, a tenere ...Torna a parlare Vincenzo De Luca con la consueta diretta del venerdì e parla del vaiolo delle scimmie e dell’allarme. Le sue parole: “Stiamo tenendo i riflettori accessi sul Vaiolo delle scimmie, ...L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito Venerdì che i quasi 200 casi di vaiolo delle scimmie rilevati nelle ultime settimane, in Paesi in cui il virus non circola abitualmente, ...