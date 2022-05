Vaccino cancro, lo studio sul farmaco che elude le difese dei tumori e ferma la crescita delle metastasi (Di venerdì 27 maggio 2022) Vaccino cancro: lo studio sul farmaco capace di eludere le difese dei tumori e di contrastare la crescita delle metastasi. Vaccino cancro, svolta nel mondo della ricerca oncologica Nell’ambito della ricerca oncologica, è stato diffuso uno studio su un Vaccino anticancro sperimentale che sarebbe in grado di aggirare le difese dei tumori resistenti all’immunoterapia e di bloccare la crescita delle metastasi in seguito all’asportazione chirurgica di tumori primari “altamente metastatici”. Simili risultati rappresentano un punto di svolta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 27 maggio 2022): losulcapace dire ledeie di contrastare la, svolta nel mondo della ricerca oncologica Nell’ambito della ricerca oncologica, è stato diffuso unosu unantisperimentale che sarebbe in grado di aggirare ledeiresistenti all’immunoterapia e di bloccare lain seguito all’asportazione chirurgica diprimari “altamente metastatici”. Simili risultati rappresentano un punto di svolta ...

