Uomini e Donne, rissa sfiorata tra Tina Cipollari e Pinuccia: il gesto shock della dama (VIDEO) (Di venerdì 27 maggio 2022) Furiosa dopo l’ennesima critica di Tina Cipollari al suo rapporto con Alessandro Rausa, Pinuccia affronta l’opinionista di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di venerdì 27 maggio 2022) Furiosa dopo l’ennesima critica dial suo rapporto con Alessandro Rausa,affronta l’opinionista di

Advertising

matteosalvinimi : L’Aquila, con squadra Lega, a sostegno del candidato sindaco Biondi, donne e uomini pronti a prendersi cura della p… - meb : Lo #sport ha un potere enorme: rappresenta un esempio per tanti bambini e bambine. Per questo ha una responsabilità… - ale_dibattista : #OstinatieContrari podcast con personaggi in lotta per la giustizia, per la cultura, per la verità. Uomini e donne… - sebyy_999 : Le donne si innamorano per ciò che sentono, mentre gli uomo per ciò che vedono. È per questo che gli uomini mentono… - farfallablu13 : nilufar e giordano l'unica coppia di uomini e donne per cui sono letteralmente impazzita BOH NON CI STO CREDENDO -