Uomini e Donne, doppio ritorno nello show: le anticipazioni (Di venerdì 27 maggio 2022) Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, che vedrà il Trono Over nuovamente al centro dello studio: che cosa succederà. Ultimo appuntamento settimanale per Uomini e Donne, con il trono over che sarà nuovamente al centro dello studio. In rete sono già spuntate le prime anticipazioni sulla puntata odierna: chi saranno i protagonisti del dating show. Lo studio del dating show di Canale 5 (Via Screenshot)Nel corso di questo venerdì 27 maggio andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, prima della consueta pausa per il weekend. Nella puntata di ieri abbiamo avuto modo di vedere l'ultimo scontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Per questo motivo è possibile che la puntata si apra ...

