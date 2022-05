Uomini e Donne, chi Giovanni il nuovo cavaliere sceso per Gemma Galgani (Di venerdì 27 maggio 2022) Uomini e Donne. Un’altra avvincente puntata del salotto più famoso del pomeriggio, in compagnia di Maria De Filippi, Gianni e Tina. Ora, al centro dell’attenzione c’è Gemma Galgani che non vede l’ora di conoscere il suo nuovo corteggiatore. Un tipo davvero stravagante e simpatico. Scopriamo chi è. Giovanni, l’investigatore privato sceso per Gemma Il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani è loquace, divertente e molto spint. Si chiama Giovanni, viene da Caserta e lavora come agente investigativo. Ha dichiarato sin da subito di essere molto attratto da Gemma, considerandola una donna fantastica, bellissima e piena di vita. Si definisce passionale, infatti è del segno dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022). Un’altra avvincente puntata del salotto più famoso del pomeriggio, in compagnia di Maria De Filippi, Gianni e Tina. Ora, al centro dell’attenzione c’èche non vede l’ora di conoscere il suocorteggiatore. Un tipo davvero stravagante e simpatico. Scopriamo chi è., l’investigatore privatoperIlcorteggiatore diè loquace, divertente e molto spint. Si chiama, viene da Caserta e lavora come agente investigativo. Ha dichiarato sin da subito di essere molto attratto da, considerandola una donna fantastica, bellissima e piena di vita. Si definisce passionale, infatti è del segno dello ...

