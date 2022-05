Un sondaggio rivela: qual è il futuro del lavoro (Di venerdì 27 maggio 2022) di Andrea Gebbia, Ehrendingen (Svizzera) Dopo più di due anni di pandemia di Covid-19 e oltre tre mesi di guerra in Ucraina, i lavoratori dipendenti si trovano in una situazione di difficoltà e instabilità che ormai coinvolge tutto il mondo. Come riportato da alcuni siti di notizie e giornali svizzeri come per esempio il Blick.ch e l’Aargauer Zeitung, la Società di consulenza PwC (PricewaterhouseCoopers) ha svolto un interessante sondaggio su 52.000 lavoratori dipendenti in 44 Paesi, inclusa la Svizzera, i cui risultati sono stati presentati a margine del World Economic Forum a Davos qualche giorno fa. Il sondaggio in Svizzera Gli esiti del sondaggio in Svizzera riguardo all’home office (come si chiama qui quello che in Italia viene detto “smart working“) si scostano leggermente dal risultato globale, ma ne confermano ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 27 maggio 2022) di Andrea Gebbia, Ehrendingen (Svizzera) Dopo più di due anni di pandemia di Covid-19 e oltre tre mesi di guerra in Ucraina, i lavoratori dipendenti si trovano in una situazione di difficoltà e instabilità che ormai coinvolge tutto il mondo. Come riportato da alcuni siti di notizie e giornali svizzeri come per esempio il Blick.ch e l’Aargauer Zeitung, la Società di consulenza PwC (PricewaterhouseCoopers) ha svolto un interessantesu 52.000 lavoratori dipendenti in 44 Paesi, inclusa la Svizzera, i cui risultati sono stati presentati a margine del World Economic Forum a Davosche giorno fa. Ilin Svizzera Gli esiti delin Svizzera riguardo all’home office (come si chiama qui quello che in Italia viene detto “smart working“) si scostano leggermente dal risultato globale, ma ne confermano ...

NicolaPorro : #Covid, un sondaggio rivela che gli italiani sono 'complottisti'. Ma poi vai a leggere bene e le cose sono un po' d… - anna_kouadio : RT @Libero_official: Il 46,2% degli italiani vuole lo stop all'invio di armi in #Ucraina: lo rivela il sondaggio condotto da Index per #Pia… - Annamaria___97 : RT @NicolaPorro: #Covid, un sondaggio rivela che gli italiani sono 'complottisti'. Ma poi vai a leggere bene e le cose sono un po' diverse… - gatta_pantera : RT @Libero_official: Il 46,2% degli italiani vuole lo stop all'invio di armi in #Ucraina: lo rivela il sondaggio condotto da Index per #Pia… - carmelameola : RT @Libero_official: Il 46,2% degli italiani vuole lo stop all'invio di armi in #Ucraina: lo rivela il sondaggio condotto da Index per #Pia… -