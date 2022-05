Un presunto incendiario è stato arrestato per evitare che provochi nuovi roghi (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Un uomo, indagato per un vasto incendio scoppiato nel luglio scorso alle porte di Cabras, nell'Oristanese, è finito in carcere perché si teme che con l'approssimarsi dell'estate possa appiccare altri roghi. Il Gip ha infatti condiviso, "in relazione all'attuale fase cautelare", la tesi della procura "in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato, congiuntamente a esigenze cautelari per il concreto e attuale pericolo di reiterazione dello stesso tipo di reato nel corso della ormai prossima stagione estiva". È pertanto è scattata la misura della custodia cautelare in carcere che è stata eseguita dai 'ranger' del corpo forestale e di vigilanza ambientale. "Il reato d'incendio - si legge in una nota del corpo forestale - è previsto dal codice penale tra quelli contro l'incolumità pubblica, in quanto mette a rischio la sicurezza e ... Leggi su agi (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Un uomo, indagato per un vasto incendio scoppiato nel luglio scorso alle porte di Cabras, nell'Oristanese, è finito in carcere perché si teme che con l'approssimarsi dell'estate possa appiccare altri. Il Gip ha infatti condiviso, "in relazione all'attuale fase cautelare", la tesi della procura "in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'indagato, congiuntamente a esigenze cautelari per il concreto e attuale pericolo di reiterazione dello stesso tipo di reato nel corso della ormai prossima stagione estiva". È pertanto è scattata la misura della custodia cautelare in carcere che è stata eseguita dai 'ranger' del corpo forestale e di vigilanza ambientale. "Il reato d'incendio - si legge in una nota del corpo forestale - è previsto dal codice penale tra quelli contro l'incolumità pubblica, in quanto mette a rischio la sicurezza e ...

