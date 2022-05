Un Posto Al sole anticipazioni: Rossella e Virginia, la situazione si complica (Di venerdì 27 maggio 2022) Le anticipazioni di Un Posto Al sole ci svelano che Rossella e Virginia avranno ancora un momento molto particolare da condividere. Rossella e Virginia, Un Posto Al sole (Raiplay screenshot)Rossella e Virginia si apprestano a condividere un momento davvero particolare. Vediamo insieme cosa accadrà alle protagoniste di Un Posto Al sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Quello che sta accadendo a Rossella é uno degli eventi peggiori per un medico. Durante il ricovero di un nuovo paziente nel compilare l’anamnesi, Rossella si è distratta dall’entrata di Riccardo Crovi e ha fatto ... Leggi su direttanews (Di venerdì 27 maggio 2022) Ledi UnAlci svelano cheavranno ancora un momento molto particolare da condividere., UnAl(Raiplay screenshot)si apprestano a condividere un momento davvero particolare. Vediamo insieme cosa accadrà alle protagoniste di UnAl, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Quello che sta accadendo aé uno degli eventi peggiori per un medico. Durante il ricovero di un nuovo paziente nel compilare l’anamnesi,si è distratta dall’entrata di Riccardo Crovi e ha fatto ...

Advertising

patuc12 : RT @DavLucia: #InVersi @PaolaToogoodxme Lontano non è un posto vuoto,è un posto pieno delle parole mai dette, delle emozioni che negate co… - CristinaParod18 : RT @DavLucia: #InVersi @PaolaToogoodxme Lontano non è un posto vuoto,è un posto pieno delle parole mai dette, delle emozioni che negate co… - DavLucia : #InVersi @PaolaToogoodxme Lontano non è un posto vuoto,è un posto pieno delle parole mai dette, delle emozioni che… - elianmfs : RT @laurelmfs: ??l primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta, ed è la prima volta anche per me, che vedo voi prima di ogni c… - krudesky : RT @claudio_sidoti: @AbracaBarna @GiovanniToti Non è un comunista, è filogovernativo. Cerca, in maniera opportunistica, di garantirsi un po… -