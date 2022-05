Un posto al sole, anticipazioni 27 maggio: uno strano riavvicinamento (Di venerdì 27 maggio 2022) Ad Un posto al sole, la famiglia Saviani sarà sotto la lente di ingrandimento. Negli ultimi tempi, i rapporti tra Michele, Silvia e Rossella sono stati piuttosto altalenanti, soprattutto dopo la dolorosa separazione avvenuta tra i due coniugi e la decisione della Graziani di stare con Giancarlo. Il giornalista, dal canto suo, è partito per Milano, dove ha trascorso un breve periodo per motivi di lavoro e anche per allontanarsi dalla sua ex moglie. Rossella, invece, con il cuore a pezzi per la separazione dei suoi genitori, ha trovato conforto in Riccardo, con cui ha iniziato una storia d'amore. Purtroppo, però, l'uomo, di recente, l'ha tradita con Virginia, la sua ex moglie, e la ragazza ha scelto di troncare la loro relazione. La giovane dottoressa, proprio a causa dei suoi problemi sentimentali e della presenza della rivale nel suo stesso ospedale, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 27 maggio 2022) Ad Unal, la famiglia Saviani sarà sotto la lente di ingrandimento. Negli ultimi tempi, i rapporti tra Michele, Silvia e Rossella sono stati piuttosto altalenanti, soprattutto dopo la dolorosa separazione avvenuta tra i due coniugi e la decisione della Graziani di stare con Giancarlo. Il giornalista, dal canto suo, è partito per Milano, dove ha trascorso un breve periodo per motivi di lavoro e anche per allontanarsi dalla sua ex moglie. Rossella, invece, con il cuore a pezzi per la separazione dei suoi genitori, ha trovato conforto in Riccardo, con cui ha iniziato una storia d'amore. Purtroppo, però, l'uomo, di recente, l'ha tradita con Virginia, la sua ex moglie, e la ragazza ha scelto di troncare la loro relazione. La giovane dottoressa, proprio a causa dei suoi problemi sentimentali e della presenza della rivale nel suo stesso ospedale, ...

