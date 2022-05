Ultime Notizie – Ucraina | Mosca pianifica secondo assalto a Kiev in autunno

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il Cremlino starebbendo una seconda offensiva ain, dopo quella fallita a fine febbraio all’inizio della guerra, nella convinzione di poter ottenere una vittoria su larga scala. Lo rivela il sito indipendente Meduza,cui fonti vicine al Cremlino e all’amministrazione Putin parlano di una fiducia diffusa nella leadership di Russia Unita, il partito di governo, su una possibile vittoria inprima della fine dell’anno. “Alla fine li ridurremo in poltiglia. L’intera faccenda sarà probabilmente conclusa entro l’”, ha detto una fonte. La leadership russa ha fissato una soglia ‘minima’ e una ‘massima’ per dichiarare il successo dell”operazione militare speciale’, rivelano a Meduza alcune fonti: la soglia minima sarebbe la completa conquista del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I 19.666 positivi e 105 le vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 9,9%, terapie inten… - sole24ore : ?? Nel Mar Nero centinaia di mine: - SkyTG24 : Stefano Tacconi, il figlio: “Papà deve superare 2-3 step importanti” - Spazio_J : Ultime notizie, la Juve fa sul serio per Muriel: il piano per portarlo a Torino - - RobertoDorini : @TgLa7 Ultime notizie. @LegaSalvini va a Mosca. Io gli consiglierei invece di andare a Lourdes...???? -

Calma piatta tra i big di classifica i quali hanno riservato leenergie []...Terza guerra mondiale/Russia "Nato non dominerà". Assedio nel Donbass Ma 'i prossimi trimestri non saranno facili' per l'economia russa che si sta adattando ad un nuovo cambiamento ...Alla fine però, ha conquistato l'ennesimo trofeo della sua carriera infinita Il titolo scelto dal quotidiano generalista sono le stesse parole del fuoriclasse svedese: 'Mai sofferto così tanto, ma ave ...A officiare i funerali l'arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, monsignor Pasquale Cascio. A causa del notevole numero di persone presenti, le esequie si potranno anche seguire ...