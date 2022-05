Ultime Notizie – Ucraina, 007 Gb: “Russia non ha pieno controllo Donbass” (Di venerdì 27 maggio 2022) “Le forze di terra russe continuano con il loro tentativo di circondare Severodonetsk e Lyschansk, prendendo il controllo di recente di diversi villaggi a nord-ovest di Popasna”, nella regione orientale di Luhansk. Lo afferma l’intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla guerra in Ucraina pubblicato su Twitter dal sito del ministero della Difesa di Londra. “La Russia sta facendo pressioni sulla sacca di Severodonetsk sebbene l’Ucraina mantenga il controllo di più settori, negando alla Russia il pieno controllo del Donbass”, ha aggiunto l’intelligence. L’intelligence britannica ha affermato inoltre che la Russia ha recentemente spostato nell’Ucraina meridionale carri armati T-62 di 50 anni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 27 maggio 2022) “Le forze di terra russe continuano con il loro tentativo di circondare Severodonetsk e Lyschansk, prendendo ildi recente di diversi villaggi a nord-ovest di Popasna”, nella regione orientale di Luhansk. Lo afferma l’intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla guerra inpubblicato su Twitter dal sito del ministero della Difesa di Londra. “Lasta facendo pressioni sulla sacca di Severodonetsk sebbene l’mantenga ildi più settori, negando allaildel”, ha aggiunto l’intelligence. L’intelligence britannica ha affermato inoltre che laha recentemente spostato nell’meridionale carri armati T-62 di 50 anni ...

