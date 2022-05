Ultime Notizie – Pnrr | da ministero del Turismo e Cdp 150 mln per il patrimonio turistico ricettivo italiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) Avviare un processo di valorizzazione e riqualificazione di immobili-ricettivi per rendere più competitivo il settore, particolarmente colpito dalla crisi pandemica degli ultimi anni. Con questo obiettivo parte oggi il bando per la selezione di almeno 12 immobili sul territorio nazionale da acquisire e ristrutturare entro il 31 dicembre 2025. L’operazione avverrà attraverso un Fondo immobiliare gestito da Cdp Immobiliare Sgr, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), e sottoscritto daldel(Mitur) con l’impiego di 150 milioni di euro di risorse. L’intervento rientra nell’ambito del progettoche mira alla valorizzazione, alla competitività e alla tutela del...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - Milannews24_com : Ultime Notizie Serie A: la Roma fa la storia, Ibra rinnova a gettone - cocchi2a : RT @serebellardinel: L’incontro fra governo e #sindacati, già rinviato la scorsa settimana, per trattare il tema della riforma #pensioni, r… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina 007 Gb: “Russia non ha pieno controllo Donbass” - #Ultime #Notizie #Ucraina #“Russia - junews24com : Perisic Juve, dal rinnovo con l'Inter alla tentazione bianconera: il punto - -

È scattato il blitz di agricoltori, allevatori e cittadini arrivati a Roma da diverse regioni contro l'invasione dei cinghiali , per chiedere di fermare una calamità che diffonde la peste suina , ...'Se sono le sueimmagini le vogliamo vedere', ha detto. Le ricerche sul divorzio In uno dei due cellulari di proprietà di Liliana Resinovich sarebbero state rilevate ricerche su 'come ...Un anno di teatro nelle scuole con i Noidellescarpediverse. L’associazione culturale aretina ha rinnovato il proprio impegno nella didattica teatrale e, negli ultimi mesi, ha coinvolto decine di alunn ...Ieri, giovedì 26 maggio 2022, la procura di Torino, nella persona del capo Anna Maria Loreto e dell'aggiunto Patrizia Caputo, ha varato una direttiva per i propri magistrati e per le forze dell'ordine ...