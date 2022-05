Ultime Notizie – Playoff Nba, Golden State elimina Dallas: Warriors in finale (Di venerdì 27 maggio 2022) I Golden State Warriors battono i Dallas Mavericks 120-110 in gara 6 delle finali della Western Conference nei Playoffs Nba, vincono la serie per 4-2 e si qualificano per le Finals 2022. Per la sesta volta in 8 anni la squadra californiana approda alla finale per il titolo Nba, dove affronterà la vincente tra Boston e Miami. I Celtics conducono 3-2 nella serie contro gli Heat e hanno a disposizione il match point casalingo in gara 6. I Warriors ipotecano il successo volando a +18 nel secondo quarto, senza guardarsi più indietro. Dallas prova a rientrare con il parziale di 15-2 nel terzo periodo e risale fino a -7. I texani non riescono a completare la rincorsa e alzano bandiera bianca. Golden State sfrutta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 27 maggio 2022) Ibattono iMavericks 120-110 in gara 6 delle finali della Western Conference neis Nba, vincono la serie per 4-2 e si qualificano per le Finals 2022. Per la sesta volta in 8 anni la squadra californiana approda allaper il titolo Nba, dove affronterà la vincente tra Boston e Miami. I Celtics conducono 3-2 nella serie contro gli Heat e hanno a disposizione il match point casalingo in gara 6. Iipotecano il successo volando a +18 nel secondo quarto, senza guardarsi più indietro.prova a rientrare con il parziale di 15-2 nel terzo periodo e risale fino a -7. I texani non riescono a completare la rincorsa e alzano bandiera bianca.sfrutta ...

