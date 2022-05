Ultime Notizie – L’aumento dei prezzi pesa sulle famiglie, lo sostiene 1 italiano su 4 (Di venerdì 27 maggio 2022) L’aumento dei prezzi si fa sentire sulla vita delle famiglie italiane e più di 1 italiano su 4, pari a oltre 11 milioni di nostri concittadini (26%), rileva che L’aumento dei prezzi, in corso ormai da 3 mesi, ha avuto un impatto molto negativo sul proprio bilancio familiare. E’ il quadro che emerge dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat. Per far fronte ai rincari gli italiani hanno adottato diverse strategie e, addirittura 4,7 milioni di individui hanno dovuto lasciare indietro alcune spese come bollette o rate del condominio. Secondo l’indagine, ben 35 milioni, invece, sono interventi sul carrello della spesa, limitando l’acquisto di specifici prodotti come carne (43%), pesce (30%) e pasta (8%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 27 maggio 2022)deisi fa sentire sulla vita delleitaliane e più di 1su 4, pari a oltre 11 milioni di nostri concittadini (26%), rileva chedei, in corso ormai da 3 mesi, ha avuto un impatto molto negativo sul proprio bilancio familiare. E’ il quadro che emerge dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat. Per far fronte ai rincari gli italiani hanno adottato diverse strategie e, addirittura 4,7 milioni di individui hanno dovuto lasciare indietro alcune spese come bollette o rate del condominio. Secondo l’indagine, ben 35 milioni, invece, sono interventi sul carrello della s, limitando l’acquisto di specifici prodotti come carne (43%), pesce (30%) e pasta (8%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

