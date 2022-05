Ultime Notizie – Generali | perché si è dimesso Caltagirone

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 maggio 2022) Le motivazioni ufficiali delle dimissioni ancora non sono note. E fonti del suo gruppo si limitano a ribadirlo. Ma la decisione di Francesco Gaetanodi lasciare il cda dinon è né estemporanea né improvvisata. Arriva a valle di una lunga lista di contestazioni alla gestione e soprattutto all’assetto di governance della compagnia assicurativa, esplicitate nella corsa, persa, che ha portato all’assemblea del Leone di Trieste e alla conferma dell’Ad Philippe Donnet e anche dopo, durante le prime riunioni del nuovo board. Il primo no, il più significativo, è stato pronunciato quando ha espresso voto contrario alla conferma di Philippe Donnet come Ceo. Anche gli altri due membri espressione della sua lista, che si è opposta a quella sostenuta da Mediobanca, non hanno sostenuto il nuovo corso: no anche da Flavio Cattaneo, mentre si è ...