Ultime Notizie – Gas Russia | perché servono fonti rinnovabili e meno burocrazia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 maggio 2022)e più. Una ricetta per sostituire il gas russo e rendere l’Italia indipendente dal Cremlino. A proporla, in un’intervista a Money.it, è Giulio Fazio, direttore Affari legali di Enel. Che si sofferma su due aspetti: da una parte i permessi e lache bloccano gli investimenti e dall’altra la necessità di puntare sulle. Per quanto riguarda gli investimenti, secondo Fazio le risorse ci sono ma non vengono spesenon si riesce a investire a causa di permessi incerti, procedure troppo lunghe o ricorsi che bloccano tutto.“regole chiare” per incentivare gli investimenti. Dall’altra parte ci sono le: “Se avessimo avuto la capacità di avere in Italia più ...