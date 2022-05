Ultime Notizie – Covid Italia, la previsione di Costa (Di venerdì 27 maggio 2022) “È possibile che ad ottobre ci sia una recrudescenza del virus ma oggi, rispetto a un anno fa, lo scenario è cambiato e oggi la gran parte dei nostri cittadini ha comunque una protezione derivante dal vaccino. Dobbiamo ovviamente continuare con prudenza e senso di responsabilità e farci trovare pronti nell’eventualità ci fosse bisogno di un nuovo intervento sulla campagna vaccinale o su altre misure. E mi pare che questi due anni di gestione del Covid ci abbiano dato quella esperienza che ci permette di affrontare il futuro con una serenità maggiore”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite in studio, questa mattina, a Rainews24. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 27 maggio 2022) “È possibile che ad ottobre ci sia una recrudescenza del virus ma oggi, rispetto a un anno fa, lo scenario è cambiato e oggi la gran parte dei nostri cittadini ha comunque una protezione derivante dal vaccino. Dobbiamo ovviamente continuare con prudenza e senso di responsabilità e farci trovare pronti nell’eventualità ci fosse bisogno di un nuovo intervento sulla campagna vaccinale o su altre misure. E mi pare che questi due anni di gestione delci abbiano dato quella esperienza che ci permette di affrontare il futuro con una serenità maggiore”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andreaospite in studio, questa mattina, a Rainews24. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - TuttoASRoma : Friedkin-Totti: prove di intesa per il ritorno - ilFattoMolfetta : PIAZZA GREMITA PER DE MAGISTRIS E ACERBO, A MOLFETTA PER GIOVANNI INFANTE - jobbe5036 : RT @sole24ore: ?? “I politici seri che vogliono ottenere risultati non possono proporre questo genere di cose. Il piano di pace dell'Italia… - News24_it : Ucraina ultime notizie. Biden pronto a inviare a Kiev armi più potenti - Il Sole 24 ORE -