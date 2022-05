Ultime Notizie – Covid Italia, ancora giù incidenza e Rt (Di venerdì 27 maggio 2022) Covid in Italia, l’incidenza scende da 375 a 261 contagi ogni 100mila abitanti, con un indice Rt in calo a 0,86. Continua inoltre il calo dell’occupazione delle terapie intensive – ora al 2,6% – e calano anche i ricoveri, con l’occupazione delle aree mediche al 9%. Questi i dati principali del monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia della cabina di regia, resi noti dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). CALA L’incidenza Continua il calo dell’incidenza dei casi Covid-19 in Italia. Gli ultimi dati settimanali, riferiti al periodo 20-26 maggio, fanno registrare una ulteriore riduzione, con 261 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 375 della scorsa settimana. E’ quanto emerge dai dati.? GIU’ INDICE RT Nel periodo 4-17 maggio l’indice Rt medio calcolato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 27 maggio 2022)in, l’scende da 375 a 261 contagi ogni 100mila abitanti, con un indice Rt in calo a 0,86. Continua inoltre il calo dell’occupazione delle terapie intensive – ora al 2,6% – e calano anche i ricoveri, con l’occupazione delle aree mediche al 9%. Questi i dati principali del monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia della cabina di regia, resi noti dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). CALA L’Continua il calo dell’dei casi-19 in. Gli ultimi dati settimanali, riferiti al periodo 20-26 maggio, fanno registrare una ulteriore riduzione, con 261 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 375 della scorsa settimana. E’ quanto emerge dai dati.? GIU’ INDICE RT Nel periodo 4-17 maggio l’indice Rt medio calcolato ...

