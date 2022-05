Ultime Notizie – Carburanti e prezzi benzina | rialzi in arrivo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 27 maggio 2022) Arrivano nuovisui listini deiconsigliati die gasolio. Le medie nazionali deipraticati alla pompa sono invece stabili per lae in lieve calo per il gasolio. Balzo delle quotazioni internazionali, il secondo consecutivo per la verde e il terzo per il diesel. Brent in aumento a 114 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di 1 centesimo al litro iconsigliati dellae di 2 cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo un rialzo di un cent/litro sia sullache sul gasolio. Per Tamoil +1 cent/litro sulla verde. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatorio...