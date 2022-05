Udinese: 4 nomi per la panchina (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l'addio di Cioffi, che ha scelto il Verona, l'Udinese cerca un nuovo allenatore: contatti con Paolo Zanetti, Leonardo Semplici,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l'addio di Cioffi, che ha scelto il Verona, l'cerca un nuovo allenatore: contatti con Paolo Zanetti, Leonardo Semplici,...

Advertising

sportli26181512 : Udinese: 4 nomi per la panchina: Dopo l'addio di Cioffi, che ha scelto il Verona, l'Udinese cerca un nuovo allenato… - infoitsport : Di Marzio: 'Zanetti e Pippo Inzaghi i nomi in pole per la panchina dell'Udinese' - infoitsport : Inzaghi, Zanetti e Walem: questi i tre nomi al momento per la panchina dell'Udinese - infoitsport : Udinese, riflessioni sul dopo Cioffi: Inzaghi e gli altri, tutti i nomi per la panchina - infoitsport : Nuovo allenatore Udinese, chi sarà? Tre i nomi in corsa -