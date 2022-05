U&D, diventerà papà! “La cosa più bella che potesse accadere”, gioia immensa per lui! (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo Uomini e Donne festa grande! Il dolcissimo annuncio per l’ex tronista: diventerà papà per la prima volta: “La cosa più bella” Una splendida notizia per uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Nei panni di tronista all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi aveva fatto parlare molto di sé, divenendo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo Uomini e Donne festa grande! Il dolcissimo annuncio per l’ex tronista:papà per la prima volta: “Lapiù” Una splendida notizia per uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Nei panni di tronista all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi aveva fatto parlare molto di sé, divenendo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RadioItalia : E N T U S I A S M O! @AmorosoOF ci ha travolti con la sua energia! Grazie per essere stata con noi a #rilive!… - giroditalia : ???? G I U - L I O ???? ???? G I U - L I O ???? ???? G I U - L I O ???? ???? G I U - L I O ???? ???? G I U - L I O ???? #Giro… - UnivCorse : Risicu d’incendiu : L'Università di Corsica è u CNRS à l’avampostu di a prevenzione ?? ??Da leghje nant'à :… - Alestrading : RT @Pretoria68: 297 persone /sportivi morte sul campo in un anno ?Non c’è correlazione ?allora che ci diano u una ?spiegazione? - p4dfoots_ : (she/they) raga l’interesse che provo per chernobyl è spaventoso DON’T TAKE THIS THE WRONG WAY MA passerei letteral… -