Advertising

SassariNotizie.com

Secondo la vicepremier, Iryna, più di 1.700 soldati e civili ucraini (tra cui 500 donne) sono in mano agli uomini di Mosca. Prigionieri che vengono usati come scambio con i ...La vicepremierIrynaha ripetuto che Kiev 'si batterà per il ritorno di ognuno di loro'. Ma per ora di loro, dopo l'evacuazione dell'impianto, non si hanno notizie Nei giorni ... **Ucraina: Vereshchuk incontra Schulze, 'grata a Germania per aiuto in tempi così difficili'** È sotto una pioggia battente che Oleksander vede riesumare i suoi cari. Quando li ha seppelliti, con le sue mani, sul cimitero piovevano bombe. I russi gli hanno ucciso la madre, il fratello e il fig ...I soldati del Battaglione Azov sono stati costretti a sfilare in mutande dai russi: così hanno mostrato all'Occidente i loro tatuaggi nazisti ...