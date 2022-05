Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Putin ha detto al cancelliere austriaco Nehammer, con cui ha avuto una conversazione telefonica, che Kiev… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'I negoziati sono stati sospesi su decisione di Kiev, il che contrasta con le affermazioni di Zelensky s… - rtl1025 : ???? Il presidente russo Vladimir #Putin nel colloquio con il cancelliere austriaco Karl #Nehammer ha sottolineato ch… - TV7Benevento : Ucraina: Tass, attacco ucraino a villaggio Svatovo, ci sarebbero 2 morti e 8 feriti - - RovetiniStefano : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Putin ha detto al cancelliere austriaco Nehammer, con cui ha avuto una conversazione telefonica, che Kiev ostac… -

Mosca, come riporta la, ha chiesto all' Organizzazione mondiale della salute (Oms) di aprire ... Le accuse di Kirillov, in pieno stile propagandistico russo, tirano in ballo anche l': ...Ore 10.15 - Le forze dell'autoproclamata repubblica di Donestk dichiarano di aver raggiunto 'il pieno controllo' della città dell'orientale di Lyman, nel Donbass. Lo riporta la. Ore 10.Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Due persone sarebbero morte e otto rimaste ferite a causa di un attacco delle forze armate dell'Ucraina nel villaggio ...LA CRONACA DELLA GIORNATA Zelensky: "Mosca sta compiendo un "genocidio nel Donbass"; il sindaco di Severodonetsk parla di 1.500 persone uccise finora. Johnson: 'La Russia fa progressi lenti ma tangibi ...