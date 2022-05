Ucraina: Tajani, 'ha fatto bene Draghi a chiamare Putin' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Ha fatto bene Draghi a chiamare Putin, non bisogna mai interrompere la via della diplomazia. Il presidente del Consiglio ha fatto una cosa positiva, cercare il dialogo con uno dei due leader in campo". Lo ha detto Antonio Tajani a Mattino 5, su Canale 5. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Ha, non bisogna mai interrompere la via della diplomazia. Il presidente del Consiglio hauna cosa positiva, cercare il dialogo con uno dei due leader in campo". Lo ha detto Antonioa Mattino 5, su Canale 5.

