(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) -ha" a, "un leader, uno statista fa così". Lo ha detto Matteoa Omnibus, su La7. "sta provando un negoziato che dovrebbe fare l'Unione europea, un inviato speciale che chiama, chiama Zelensky. Se invece quelli che dovrebbero fare i diplomatici attaccano i leader questo non aiuta. Al bar uno può dire quello che vuole, non in diplomazia", ha spiegato il leader di Iv.

Ucraina: Renzi, 'Draghi ha fatto benissimo a chiamare Putin' Roma, 27 mag (Adnkronos) – "Quando Di Maio dice 'Putin e' un mostro' sbaglia: non si fa cosi". Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus, su La7. "A me fanno arrabbiare quelli che fanno i finti pacifisti ...Roma, 27 mag (Adnkronos) – Draghi ha fatto benissimo" a chiamare Putin, "un leader, uno statista fa così". Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus, su La7. "Draghi sta provando un negoziato che dovrebbe fa ...