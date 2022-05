Ucraina, Putin: “Kiev ostacola negoziati” (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ stato osservato che Kiev sta facendo ostruzionismo nel processo di negoziati tra rappresentanti russi e ucraini”. Lo riferisce il Cremlino, come riporta l’agenzia Tass, riguardo a quello che il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto al cancelliere austriaco, Karl Nehammer. “Su richiesta del cancelliere austriaco – si legge inoltre in una nota – il presidente russo ha valutato la situazione nel contesto dell’operazione militare speciale in corso per difendere il Donbass e lo ha informato degli sforzi per assicurare la libera navigazione nel Mar Nero e nel Mar d’Azov”. In questo contesto, secondo il Cremlino, “è stato sottolineato che la parte Ucraina dovrebbe sminare i suoi porti al più presto possibile per assicurare il libero passaggio delle navi bloccate”. Nehammer, riferendo della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “E’ stato osservato chesta facendo ostruzionismo nel processo ditra rappresentanti russi e ucraini”. Lo riferisce il Cremlino, come riporta l’agenzia Tass, riguardo a quello che il presidente russo, Vladimir, ha detto al cancelliere austriaco, Karl Nehammer. “Su richiesta del cancelliere austriaco – si legge inoltre in una nota – il presidente russo ha valutato la situazione nel contesto dell’operazione militare speciale in corso per difendere il Donbass e lo ha informato degli sforzi per assicurare la libera navigazione nel Mar Nero e nel Mar d’Azov”. In questo contesto, secondo il Cremlino, “è stato sottolineato che la partedovrebbe sminare i suoi porti al più presto possibile per assicurare il libero passaggio delle navi bloccate”. Nehammer, riferendo della ...

Advertising

rusembitaly : ??????????Si è tenuto un colloquio telefonico tra V.#Putin ed il Primo Ministro della Repubblica Italiana M.#Draghi ??Si… - ilfoglio_it : Quattro milioni di morti per fame in sei mesi, il più grande massacro del XX secolo dopo la Shoah. L’Holodomor, la… - Palazzo_Chigi : Colloquio telefonico oggi del Presidente Draghi con il Presidente Putin, incentrato sugli sviluppi della situazione… - LucaSalvi18 : RT @monicaguerzoni: 230mila bambini ucraini deportati in #Russia dall’inizio della guerra. 230mila Bambini… - vannifrediani : @BluesNeapolis @AnneJunne 1) Sodali, non solidali. Ce li hai 2) Tu hai parlato di genocidio in Donbass: bufala. A t… -