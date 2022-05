Ucraina: ministro politiche sociali, 'aiuti sociali garantiti a 6 mln persone e 7mln sfollati interni' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Due i pensieri dopo le prime bombe del 24 febbraio: la preoccupazione sul come riuscire ad aiutare tutti ed il sollievo della precedente attivazione di molti servizi a distanza già prima della guerra. Così il ministro dell politiche sociali dell'Ucraina, Maryna Lasebna, ripercorre con l'Adnkronos i timori e gli sforzi compiuti dal suo Dicastero in questi mesi di guerra nella salvaguardia del proprio popolo. "Sapevo che avrei avuto bisogno del doppio, del triplo delle risorse rispetto a prima. Ed ero angosciata dal dove trovarle. Ma mi sollevava la consapevolezza che prima della guerra erano stati attivati moltissimi servizi a distanza e che dunque la popolazione invece di correre sotto gli spari verso l'ufficio del fondo pensioni o quello dei servizi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Due i pensieri dopo le prime bombe del 24 febbraio: la preoccupazione sul come riuscire ad aiutare tutti ed il sollievo della precedente attivazione di molti servizi a distanza già prima della guerra. Così ildelldell', Maryna Lasebna, ripercorre con l'Adnkronos i timori e gli sforzi compiuti dal suo Dicastero in questi mesi di guerra nella salvaguardia del proprio popolo. "Sapevo che avrei avuto bisogno del doppio, del triplo delle risorse rispetto a prima. Ed ero angosciata dal dove trovarle. Ma mi sollevava la consapevolezza che prima della guerra erano stati attivati moltissimi servizi a distanza e che dunque la popolazione invece di correre sotto gli spari verso l'ufficio del fondo pensioni o quello dei servizi ...

