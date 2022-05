Ucraina | Lamorgese “Con blocco del grano rischio crisi umanitaria”

(Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con ildelc’è ildi una gravissimache andrà a incidere sui flussi migratori e non si potrà dire che èche fa arrivare i migranti in Italia. La situazione, al di là della propaganda va affrontata in maniera seria, è un problema strutturale. E’ importante che ci sia il ruolo dell’Europa. Il 3 e 4 giugno a Venezia faremo un incontro con ministri del Mediterraneo sul tema”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana, nel suo intervento al XIX congresso confederale della Cisl. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

