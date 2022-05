Ucraina, la Russia contro gli Usa: 'Ha perso il sostegno della maggioranza del mondo' (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo il Cremlino, gli Stati Uniti stanno perdendo il controllo del mondo con velocità sempre maggiore. Lo scrive su Telegram il presidente della Duma Vyacheslav Volodin 'Gli Usa hanno perso il ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) Secondo il Cremlino, gli Stati Uniti stanno perdendo illlo delcon velocità sempre maggiore. Lo scrive su Telegram il presidenteDuma Vyacheslav Volodin 'Gli Usa hannoil ...

