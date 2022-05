Ucraina: intelligence Gb, 'Russia non ha attrezzature moderne, usa tank di 50 anni fa' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - L'intelligence britannica ha affermato che la Russia ha recentemente spostato nell'Ucraina meridionale carri armati T-62 di 50 anni fa, mezzi "particolarmente vulnerabili contro le armi anticarro e la loro presenza sul campo di battaglia sottolinea la carenza di attrezzature moderne". Inoltre, l'intelligence britannica ha affermato che "le forze di terra russe continuano a cercare di circondare Severodonetsk e Lysychansk, dopo aver occupato diversi villaggi a nord-ovest di Popasna. La Russia sta spingendo in questa direzione, sebbene l'Ucraina mantenga il controllo su diversi settori protetti, non consentendo a Mosca di prendere il controllo del Donbass". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - L'britca ha affermato che laha recentemente spostato nell'meridionale carri armati T-62 di 50fa, mezzi "particolarmente vulnerabili contro le armi anticarro e la loro presenza sul campo di battaglia sottolinea la carenza di". Inoltre, l'britca ha affermato che "le forze di terra russe continuano a cercare di circondare Severodonetsk e Lysychansk, dopo aver occupato diversi villaggi a nord-ovest di Popasna. Lasta spingendo in questa direzione, sebbene l'mantenga il controllo su diversi settori protetti, non consentendo a Mosca di prendere il controllo del Donbass".

