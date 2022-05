Ucraina | Gerashchenko | ' abbiamo elenchi prigionieri Azovstal | tra loro 40-50 donne' **

Leggi su iltempo

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "ricevuto, tramite la connessione di internet Starlink, prima dellauscita da, tutti glidei nostri difensori della guardia nazionale, Azov, e altri. Tra dici sono circa 40-50". Lo afferma, durante una diretta trasmessa sul suo canale Telegram, il consigliere del ministro dell'Interno ucraino Anton Geraschenko. "Non posso dire quanto tempo servirà per riportarli in patria -dice- non ho partecipato ai negoziati, ma ritengo che lo Stato debba collaborare a stretto contatto con tutti per far tornare tutti i nostri difensori. Bisogna fare di tutto anche perché i nostri ragazzi abbiano la possibilità di ricevere le spedizioni con oggetti personali".