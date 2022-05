(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – I russi starebbero trasferendo personale ed equipaggiamento militare dallaalla regione di. Lo comunica l’amministrazione militare di, aggiungendo che “il nemico ha sparato contro le posizioni delle truppe ucraine nella regione con mortai, artiglieria e per mezzo della contraerea”. “Inoltre – prosegue il comunicato – il fronte nemico si è ulteriormente rafforzato con un battaglione di carri armati T-62. Dalla penisola di, la Federazione Russa sta trasferendo le sue: non solo truppe di terra, ma anche componenti aeree e navali. È noto che un convoglio di equipaggiamento militare, con circa due dozzine di camion centinati e lo stesso numero di installazioni antincendio “Hail”, è arrivato a Melitopol dalla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dal 24 febbraio, giorno dell'inizio dell'invasione russa, sono 248 gli attacchi contro le strutture sanit… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Pentagono e il dipartimento di Stato americano stanno valutando la possibilità di inviare forze specia… - fattoquotidiano : Mosca: ‘Valutiamo il piano italiano per la pace’. E apre allo scambio di prigionieri - fisco24_info : Ucraina: 'Forze Russia da Crimea a Zaporizhzhia': (Adnkronos) - I russi starebbero trasferendo personale ed equipag… - larcisiciliano : ??E se, preso il Donbass, dopo averne demolito alcune importanti città in vista dell'imminente russificazione, il C… -

Lo ha affermato questa mattina la Procura generalenel suo aggiornamento quotidiano, ... Inoltre, a causa dei massicci bombardamenti da parte dellearmate russe, 1.887 istituzioni ...... l'esercito russo cerca di interrompere le linee logistiche e isolare le unità ucraine dalle... a causa delle ferite riportate per via dei bombardamenti provenienti dalla vicina. Lo ha ...Sfiora quota 4.000 il bilancio delle vittime civili accertate in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Lo ha reso noto l'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo quanto riporta il ...Dalla penisola di Crimea, la Federazione Russa sta trasferendo le sue forze: non solo truppe di terra, ma anche componenti aeree e navali. È noto che un convoglio di equipaggiamento militare, con ...