Ucraina | fonti militari | ' Russia trasferisce equipaggiamenti da Crimea a Zaporizhia'

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - I russi stanno trasferendo personale ed equipaggiamento militare dallaalla regione di. Lo comunica l'amministrazione militare di Zaporizhzhya, aggiungendo che "il nemico ha sparato contro le posizioni delle truppe ucraine nella regione con mortai, artiglieria e per mezzo della contraerea". "Inoltre - prosegue il comunicato - il fronte nemico si è ulteriormente rafforzato con un battaglione di carri armati T-62. Dalla penisola di, la Federazione Russa sta trasferendo le sue forze: non solo truppe di terra, ma anche componenti aeree e navali. È noto che un convoglio di equipaggiamento militare, con circa due dozzine di camion centinati e lo stesso numero di installazioni antincendio "Hail", è arrivato a Melitopol dalla". "L'esercito russo sta costruendo una ...

