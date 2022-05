Tutto pronto per il Fondi Fitness Festival: la città si trasforma in grande palestra a cielo aperto (Di venerdì 27 maggio 2022) Fondi – Domenica 5 giugno si terrà questo evento unico nel suo genere, per la prima volta nella città di Fondi. Una giornata dedicata al Fitness, al benessere ed alla sana alimentazione. Un’iniziativa nata per festeggiare la ripartenza del settore sportivo, con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’enorme potenziale del Fitness, come strumento di aggregazione e prevenzione, per riscoprire una nuova socialità, fatta di divertimento e di esercizio fisico in sicurezza. Clicca per ingrandire Il Fondi Fitness Festival si terrà in contemporanea in tre diverse location sul territorio cittadino: Villa Cantarano per la parte Balance/Postural, Anfiteatro di Piazza de Gasperi per la parte Dance and tone/nutrition, Tensostruttura Antonio Iacuele di Via ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022)– Domenica 5 giugno si terrà questo evento unico nel suo genere, per la prima volta nelladi. Una giornata dedicata al, al benessere ed alla sana alimentazione. Un’iniziativa nata per festeggiare la ripartenza del settore sportivo, con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’enorme potenziale del, come strumento di aggregazione e prevenzione, per riscoprire una nuova socialità, fatta di divertimento e di esercizio fisico in sicurezza. Clicca per ingrandire Ilsi terrà in contemporanea in tre diverse location sul territorio cittadino: Villa Cantarano per la parte Balance/Postural, Anfiteatro di Piazza de Gasperi per la parte Dance and tone/nutrition, Tensostruttura Antonio Iacuele di Via ...

