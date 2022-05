Turris-Caneo, c’è il divorzio: le parole di addio del tecnico (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – La Turris ha reso noto che, dopo un’attenta analisi e all’esito di un cordiale confronto tra le parti circa le rispettive vedute programmatiche, il rapporto di collaborazione con il tecnico Bruno Caneo non proseguirà nella stagione sportiva 2022-2023. La società corallina ha voluto augurare al tecnico le migliori fortune e un prosieguo di carriera consono alle proprie aspettative, ringraziando mister Caneo per il lavoro svolto con dedizione e professionalità durante i 15 mesi trascorsi alla guida del club, caratterizzati da reciproche soddisfazioni e dalla condivisione di un cammino di crescita. Con queste parole, il tecnico ha inteso congedarsi dalla Turris e dalla città di Torre del Greco: “Con la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Laha reso noto che, dopo un’attenta analisi e all’esito di un cordiale confronto tra le parti circa le rispettive vedute programmatiche, il rapporto di collaborazione con ilBrunonon proseguirà nella stagione sportiva 2022-2023. La società corallina ha voluto augurare alle migliori fortune e un prosieguo di carriera consono alle proprie aspettative, ringraziando misterper il lavoro svolto con dedizione e professionalità durante i 15 mesi trascorsi alla guida del club, caratterizzati da reciproche soddisfazioni e dalla condivisione di un cammino di crescita. Con queste, ilha inteso congedarsi dallae dalla città di Torre del Greco: “Con la ...

