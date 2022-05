Truffa Bonus Cultura, 18enni reclutati via social: cosa è successo (Di venerdì 27 maggio 2022) La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito 16 misure cautelari. La banda contattava i giovani e li convinceva a “cedere” il loro Bonus in cambio di ricariche Postepay di circa il 30% del valore. Il resto del Bonus veniva diviso tra gli ideatori e i procacciatori. La banda ha monetizzato 3.300 voucher, causando 1 milione e 650mila euro di danni al Ministero della Cultura Leggi su tg24.sky (Di venerdì 27 maggio 2022) La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito 16 misure cautelari. La banda contattava i giovani e li convinceva a “cedere” il loroin cambio di ricariche Postepay di circa il 30% del valore. Il resto delveniva diviso tra gli ideatori e i procacciatori. La banda ha monetizzato 3.300 voucher, causando 1 milione e 650mila euro di danni al Ministero della

