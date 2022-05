Trofeo di Eccellenza Gipa a Volvo Car Italia

(Di venerdì 27 maggio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ stato assegnato aCarildi“OES Network Satisfaction” per i marchi premium, che premia la rete di assistenza che meglio sa soddisfare le attese dei propri clienti. Il riconoscimento è stato conferito mercoledì 25 maggio nell’ambito dell’edizione 2022 di Autopromotec, salone internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automotive in corso di svolgimento in questi giorni nei padiglioni della Fiera di Bologna. A ritirare il premio perCarè stato Corrado Franchini, Sales & Service BusinessCar. I premi “di” sono stati istituiti nel 1997 per iniziativa di– società di ...

I premi "di Eccellenza" sono stati istituiti nel 1997 per iniziativa di GiPA - società di riferimento per le indagini relative al settore after-market del mondo automotive - e sono dunque decretati dagli automobilisti italiani. In occasione della Fiera Autopromotec 2022, in corso proprio in questi giorni a Bologna con la sua 29esima edizione, Renault Italia si è aggiudicata il Trofeo dell'Eccellenza GIPA nella categoria 'Soddisfazione Reti OES', per i marchi generalisti.