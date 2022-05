Trevisan-Saville in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di venerdì 27 maggio 2022) Martina Trevisan affronterà Daria Saville nella circostanza del terzo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Periodo d’oro per la tennista toscana: dopo il trionfo straordinario in quel di Rabat, due vittorie in serie a Parigi e la possibilità di rivivere il sogno vissuto nel 2020. Il tennis mancino e peculiarmente ‘da terra’ dell’italiana risulta particolarmente insidioso sul rosso francese, tanto da far arrendere giocatrici di rilievo; Saville è reduce dall’aver eliminato Petra Kvitotva al secondo turno e tenterà di far male alla fiorentina di nascita nell’occasione Slam specifica. Si attende una grande sfida sul Campo 14 del Roland Garros, equilibrata e tra due giocatrici che vogliono dire la loro concretamente in questo torneo. ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Martinaaffronterà Darianella circostanza del terzo turno del tabellone principale del. Periodo d’oro per la tennista toscana: dopo il trionfo straordinario in quel di Rabat, due vittorie in serie a Parigi e la possibilità di rivivere il sogno vissuto nel 2020. Il tennis mancino e peculiarmente ‘da terra’ dell’italiana risulta particolarmente insidioso sul rosso francese, tanto da far arrendere giocatrici di rilievo;è reduce dall’aver eliminato Petra Kvitotva al secondo turno e tenterà di far male alla fiorentina di nascita nell’occasione Slam specifica. Si attende una grande sfida sul Campo 14 del, equilibrata e tra due giocatrici che vogliono dire la loro concretamente in questo torneo. ...

