Tradisce la moglie con l’escort: manager paga 61 mila euro per non farsi scoprire (Di venerdì 27 maggio 2022) Una ‘scappatella’, una notte a luci rosse a pagamento e un tradimento che doveva finire lì. O almeno, così pensava l’uomo che aveva trascorso una notte in intimità con una donna, pagandola. La stessa che, poi, l’ha truffato ed è riuscita a portargli via ben 61 mila euro. Come? La donna, Maria R., una 58enne residente a Fregene, ha raccontato alla vittima di essere incinta, di dover abortire. Da qui la richiesta di denaro, quasi continua, come a dire: ‘se non paghi, racconto tutto a tua moglie‘. La storia del manager ricattato dall’escort Come riporta Il Corriere della Sera, tutto ha inizio nel marzo del 2016, quando l’uomo, un manager sposato di 60 anni, ha pensato bene di trascorrere una serata intima con un’escort. Credeva che tutto si fermasse lì, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022) Una ‘scappatella’, una notte a luci rosse amento e un tradimento che doveva finire lì. O almeno, così pensava l’uomo che aveva trascorso una notte in intimità con una donna,ndola. La stessa che, poi, l’ha truffato ed è riuscita a portargli via ben 61. Come? La donna, Maria R., una 58enne residente a Fregene, ha raccontato alla vittima di essere incinta, di dover abortire. Da qui la richiesta di denaro, quasi continua, come a dire: ‘se non paghi, racconto tutto a tua‘. La storia delricattato dalCome riporta Il Corriere della Sera, tutto ha inizio nel marzo del 2016, quando l’uomo, unsposato di 60 anni, ha pensato bene di trascorrere una serata intima con un’escort. Credeva che tutto si fermasse lì, ...

