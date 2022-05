Torta MAGICA alla ricotta | una vera meraviglia facilissima da fare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 27 maggio 2022) Se seiricetta di un dolce che non richiede il minimo sforzo sei nel posto giusto! Con pochissimi ingredienti potrai realizzare nella cucina del tuo appartamento un dolce degno di una pasticceria. Laè semplicissima da realizzare e la nota di cioccolato al suo interno conquisterà qualsiasi palato. Morbida e super invitante non potrai più farne a meno e farai un figurone davanti a tutti i tuoi ospiti. Come già detto realizzarla è un gioco da ragazzi e gli ingredienti da utilizzare sono: 170 gr di zucchero a velo oppure di zucchero semolato 750 gr di80 gr di gocce di cioccolato 4 uova 1 buccia grattugiata d’arancia e realizziamo insieme una squisita e morbida. Per realizzare questa dolce ...