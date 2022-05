Advertising

L'Eco di Bergamo

Ha coinvolto 30 ristoranti, da Brescia a Corte Franca, da Clusane, Iseo, Paratico, Marone, Sale Marasino, Pilzone di Iseo, Sulzano,, Riva di Solto fino a Gussago, Cologne, Soncino, Lavone di ...tutto pronto sul lago, il conto alla rovescia può partire. Domenica 24 aprilela Sarnico "Run, dopo due anni e più di 1100 giorni d'attesa. In mezzo la pandemia che ha costretto gli organizzatori ad annullare le edizioni del 2020 e del 2021. Al via da piazza XX ... Torna il Lovere Half Triathlon: i big italiani e internazionali sul lago d'Iseo L’evento Domenica 29 maggio a Lovere spettacolo assicurato con la «triplice»: 1,9 km di nuoto, 85,1 km in bicicletta e la mezza maratona finale dal porto turistico a Solto Collina. Sono 480 gli iscrit ...Iseo. Ritorna, sempre con la regia della cooperativa Clarabella, "Sapori del lago d’Iseo", rassegna diffusa che omaggia la cucina di lago e di fiume. Per ...